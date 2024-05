[Communiqué] Présidence du Centre De Gestion : Génération Ecologie Outre-Mer demande la démission de Juliana M’Doihoma

Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie, je condamne les propos scandaleux et méprisants tenus par Madame Juliana M’Doihoma dans le JIR du 30 mai 2024 à l’encontre des lauréats des concours de la fonction publique territoriale de La Réunion et de Mayotte. En effet, la maire de Saint-Louis laisse entendre que son concours obtenu à Paris a plus de valeur que ceux de La Réunion et de Mayotte. Pourtant tous celles et ceux qui ont passé les concours de la fonction publique territoriale à La Réunion peuvent témoigner que ceux-ci sont bien plus sélectifs qu’en France Hexagonale. Les compétences et aptitudes des fonctionnaires territoriaux des outre-mer sont donc rabaissés par Madame M’Doihoma en tant que présidente du Centre De Gestion qui organise les concours de la fonction publique territoriale à La Réunion. Comment peut-elle dénigrer les concours qu’elle a elle-même mis en œuvre ?

Décidément Madame le maire de Saint-Louis a un problème avec les agents du Service Public Local. Après son camouflet à la cour administrative d’appel de Bordeaux qui lui a ordonné de réintégrer les agents communaux titularisés qu’elle avait injustement radié de la fonction publique, voilà que Madame Juliana M’Doihoma récidive en snobant les lauréats des concours de la fonction publique territoriale de La Réunion et de Mayotte.

Puisque Madame Juliana M’Doihoma a fait preuve de peu de respect pour les travailleurs de nos collectivités territoriales et qu’elle n’a aucune considération pour les concours qu’elle organise, nous l’invitons à démissionner de son poste de présidente du Centre De Gestion de La Réunion.

Vincent Defaud, Fonctionnaire Territorial,

Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion