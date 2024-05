[Communiqué] Plus que jamais : Solidarité avec les travailleurs !

Dans un entretien publié le 26 mai dans le journal « la Tribune », le Premier ministre, Attal, annonce un projet de réduction drastique des droits des travailleurs privés d’emploi : augmentation de la durée de cotisation pour bénéficier de l’assurance, diminution de la durée d’indemnisation. Les conséquences seront très graves à La Réunion à cause d’une pénurie struturelle d’emplois et de la cherté du coût de la vie.

Une des justifications du gouvernement est de dire que dans des Etats membres voisins de la France, l’assurance chômage est moins « généreuse ». Ainsi, son projet vise une convergence sociale vers le bas pour faire du profit sur le dos des travailleur. Il décline donc une orientation de l’Union européenne que je combats fermement avec les candidats de la liste « la Gauche unie pour le monde du travail ».

Candidat du Parti communiste Réunionnais aux élections européennes du 9 juin, j’appartiens, en effet, à la liste la plus représentative du monde du travail. Un tiers de mes colistiers sont des syndicalistes. Les 18 et 19 mai, à Saint Denis et à Sainte Suzanne, les Réunionnais ont pu rencontrer l’une d’entre elles, Sigrid Gérardin, responsable syndicale.

A une semaine du scrutin, votre choix est clair :

1) Combattre la politique ultra-libérale de l’Union européenne qui sert de référence au gouvernement.

2) Voter avec le bulletin Léon Deffontaines pour soutenir les travailleurs en activité ou privés d’emplois.

Ary YEE-CHONG-TCHI-KAN