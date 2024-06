[Communiqué] Place publique Réunion soutient le Front Populaire Réunionnais

Dans le cadre des élections législatives à la Réunion, Place publique Réunion apporte son soutien aux candidats suivants :

– Philippe Naillet (première circonscription)

– Karine Lebon (deuxième circonscription)

– Alexis Chaussalet (troisième circonscription)

– Emeline K/Bidi (quatrième circonscription)

– Perceval Gaillard (septième circonscription)

Après des jours et des nuits de négociations dans l’urgence, due à l’annonce irresponsable du président de la République de dissoudre l’assemblée nationale, les représentants des partis nationaux de gauche (LFI, PS, Place Publique, PCF et EELV) réunis au sein du Nouveau front populaire ont présenté leur programme commun. L’objectif de cette centaine de propositions est de « répondre aux urgences qui abîment la vie et la confiance du peuple français ».

À la Réunion, les négociations ont tourné court. La Plateforme et le PLR n’ont pas été en capacité de répondre à l’attente des électrices et des électeurs qui avaient l’espoir de voir émergé le nouveau front populaire reunionnais pour toutes les circonscriptions.

Pour nous, Place publique Réunion, il était impératif que le programme construit autour des lignes rouges imposées par Raphaël Glucksmann soient appliquées sur le territoire par les candidats·es qui se revendiquent de la coalition.

Sans hésitation et avec responsabilité, nous soutenons les candidatures de Philippe Naillet (1ère circonscription), Karine Lebon (2ème circonscription , Emeline K/Bidi (4ème circonscription), Alexis Chaussalet (3ème circonscription) et Perceval Gaillard (7ème circonscription). En revanche, dans la cinquième et la sixième circonscription, notre mouvement politique appelle les candidats à ne pas se revendiquer d’un front populaire dont ils n’ont pas mandat. Nous espérons, car le moment est grave que si l’un ou l’autre est qualifié pour le second tour, le front républicain animera le report de voix.

Nos militants et militantes sont déjà mobilisés pour faire vivre le projet réaliste qui va redonner espoir à l’ensemble du peuple français et s’opposer radicalement au projet funeste du rassemblement national.

Le combat continue !

Christophe Estève

Place publique Réunion