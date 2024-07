[Communiqué] Place Publique : « Le cœur n’est pas à la fête »

Le cœur n’est pas à la fête.

Même si on pouvait s’en douter, même si la menace était réelle, savoir qu’une circonscription a basculé vers le pire m’attriste terriblement. Je ne peux pas avoir le cœur à la fête comme certaines et certains en ce lendemain d’élection, je ne peux pas me réjouir d’un 6/7, à la Réunion, peu glorieux avec des victoires face à des candidat·es RN qui font des scores fulgurants pour de l’extrême droite dans nos territoires ultramarins !

Avons-nous failli ? Certainement !

Sommes-nous les seuls responsables ?

Certainement pas, mais chacun balaiera devant sa porte aujourd’hui et demain.

Le vote de protestation s’est transformé en vote d’adhésion. Une adhésion pour des candidates et candidats qui se sont présenté-es en empruntant une étiquette sans connaître le programme que celle-ci les obligerait à porter.

Désormais, il nous appartient de résister et de combattre les idées xénophobes qui vont être, éhontement, propagées de l’Assemblée nationale à notre territoire et inversement.

Aujourd’hui, plus que jamais, nos engagements pour le droit, la justice et la liberté prennent une tournure de résistance.

Résistons ensemble, humanistes, féministes, écologistes !

Le combat continu

Christophe Estève

Porte-parole de Place publique