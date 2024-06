[Communiqué] Passage de la Flamme Olympique à Saint-Denis : Information voyageur

À partir de 12h00, nous invitons les clients du réseau de bus Citalis utilisant les lignes 1, 5, 6, 7 et 8, souhaitant se rendre à Bellepierre, La Source ou La Montagne à :

• Descendre à l’arrêt Parc Aquatique

• Prendre la ligne 10 ou 19 jusqu’au terminus «Hôpital d’enfants» situé Rue Bertin.

• Utiliser les lignes 11, 12, 14, 16, 21, 22, 22A et 23 depuis le terminus «Hôpital d’enfants»

Arrêts non desservis pendant la manifestation : Les arrêts situés entre le Petit Marché et la Préfecture, ainsi que les arrêts situés entre l’Hôtel de Ville et le Jardin de l’État ne seront pas desservis pendant la manifestation.