[Communiqué] Pas de consigne de vote pour Gino Ponin Ballom

Dans la 1ere circonscription, le candidat battu de droite Gino Ponin Ballom ne se prononce pas sur le second tour et sur la poussée du Rassemblement national.

Je tiens tout d’abord à remercier les 699 électeurs de la 1ere circonscription de La Réunion qui m’ont accordé leur confiance pour ce 1er tour des élections législatives du 30 juin 2024.

Je note mon résultat de 699 voix dû sûrement 7 années d’absence, pour raison familiale et 2 semaines de campagne, je me suis engagé dans cette campagne pour contrer une situation de crise grave et défendre les valeurs républicaines qui sont les miennes.reprendre contact avec les dionysiens et je suis heureux de les avoir retrouvé mes compatriotes sur sur le terrain avec mon équipe de militants pour qui j’ai une pensée particulière et je leur suis extrêmement reconnaissant pour leur engagement à mes côtés.

Pour le 2nd tour, je ne donnerai donc aucune consigne de vote car les voix des électeurs n’appartiennent qu’à eux-mêmes. Je les laisse faire leur choix librement, et voter en leur âme et conscience. Après ces élections mon équipe et moi-même reprendrons le terrain afin de préparer les futures échéances électorales et surtout pour rassembler la droite sociale et républicaine. Je vous dis à bientôt sur le terrain.

Gino PONIN BALLOM