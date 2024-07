[Communiqué] Parti de Gauche : « Le Nouveau Front Populaire doit continuer à vivre dans la société »

Les élections législatives ont donné une majorité de député-e-s au Nouveau Front Populaire.

La Macronie est en deuxième position, le Rassemblement National et ses alliés sont troisièmes avec une base électorale malgré tout très importante.

Nous avons donc échappé au pire.

Les urgences sociale, écologique et démocratique doivent avoir des réponses concrètes et rapides. Le peuple attend que l’on respecte son vote et son mandat.

Un-e Premier-e ministre issu-e du Nouveau Front Populaire doit être appelé-e à former un Gouvernement pour mettre en œuvre le programme légitimé par le vote.

Le Nouveau Front Populaire doit continuer à vivre dans la société, car il n’est pas une simple construction électorale. C’est un nouveau cadre unitaire dans lequel les associations, les collectifs, les syndicats, les organisations politiques de gauche se sont rassemblé-es et doivent se dépasser pour établir un rapport de forces social et culturel dans l’ensemble de la société et des territoires.

Nous appelons partout à la création de comités locaux unitaires du Nouveau Front

Populaire pour échanger, agir, contrôler les décisions et mobiliser pour la révolution citoyenne.

Pour le Parti de Gauche de La Réunion

Pascal HOAREAU