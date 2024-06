[Communiqué] Ni Planqué, Ni Diviseur… La Réunion Plus Verte montera au Front Populaire face à l’Extrême Droite

Suite à la dissolution de l'Assemblée Nationale après le succès du Rassemblement National aux élections européennes, La Réunion Plus Verte exprime sa profonde inquiétude face à cette décision unilatérale du président de la République. Appelant à l'unité pour défendre les valeurs républicaines et empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir, le parti soutient fermement les députés sortants et prône une mobilisation sans faille pour les élections législatives anticipées.

La dissolution de l’Assemblée Nationale ce dimanche 09 juin 2024, suite au score important du Rassemblement National aux élections européennes a provoqué un séisme politique sans précédent dans notre pays. La décision unilatérale du Président de la République, prise sans consultation des responsables des partis politiques de notre nation, démontre encore une fois le caractère méprisant d’Emmanuel Macron pour la démocratie et ceux qui la représentent à tous les niveaux des institutions républicaines. Cette décision met en péril la stabilité du pays à un moment où des millions de personnes convergeront en France pour assister aux Jeux Olympiques, rendant possibles tous les scénarios, même les plus sombres.

Dans ce contexte dangereux et risqué, une partie de la classe politique, malgré leurs divergences internes, a su faire preuve de sagesse et d’unité en se rassemblant et en agissant avec responsabilité pour une cause supérieure : empêcher la France et les valeurs qu’elle incarne de sombrer dans les abysses de l’extrême droite, en formant un Front Populaire et en proposant un programme de gouvernement aux français.

Nous, La Réunion Plus Verte, affirmons avec force notre attachement indéfectible aux valeurs de la République. Nous défendons le respect de chaque individu, quelles que soient ses origines, sa couleur de peau, sa religion, ses orientations sexuelles – toutes ces différences qui enrichissent notre humanité. Nous nous sommes engagés avec conviction pour la protection de notre mère nature et pour la solidarité entre tous.

Face à la gravité de la situation, il est impératif que nous nous unissions pour défendre nos idéaux. C’est pourquoi, en cohérence avec l’accord national du Front Populaire, La Réunion Plus Verte appelle à un engagement total, à une mobilisation sans faille et à un vote déterminé pour les députés sortants :

-Philippe Naillet sur la 1ère circonscription,

-Karine Lebon sur la 2ème circonscription,

-Jean-Hugues Ratenon sur la 5ème circonscription,

-Frédéric Maillot sur la 6ème circonscription,

-Perceval Gaillard sur la 7ème circonscription.

-Sur la 3ème circonscription, nous appelons à voter pour notre ami Alexis Chaussalet, avec qui nous avons mené un combat militant dans la lutte contre à l’invasion des fast-foods, la lutte contre la malbouffe et la valorisation de la cuisine créole.

Enfin, sur la 4ème circonscription, notre structure locale, Saint-Pierre Plus Verte, mènera le combat sur le terrain à Saint-Pierre, aux côtés de la députée sortante Emeline K/Bidy. Nous ne resterons ni planqués derrière la ligne de front, ni ne serons les diviseurs.

La Réunion Plus Verte et Saint-Pierre Plus Verte assument pleinement les valeurs qui sont les nôtres, et le combat pour la liberté, la fraternité et l’égalité en fait partie. Pour que vive Saint-Pierre, pour que vive La Réunion, pour que vive La France.

EMMANUEL DOULOUMA

Président de La Réunion Plus Verte

Porte-Parole de Saint-Pierre Plus Verte

Opposition citoyenne de Saint-Pierre