[Communiqué] Monique Bénard et Rémy Bourgogne candidats dans la 3e circonscription

Monique Bénard, conseillère municipale au Tampon, et Rémy Bourgogne, enseignant à la Rivière, annoncent leur candidature aux élections législatives dans la 3ᵉ circonscription de La Réunion, avec un programme axé sur la justice sociale, la solidarité, le respect des valeurs humanistes, l'engagement écologique et la cohésion sociale.

Législatives : Monique Bénard et Rémy Bourgogne, un binôme engagé pour la justice sociale et les valeurs humanistes

Nous avons le plaisir de vous annoncer la candidature de Monique Bénard aux élections législatives dans la 3ᵉ circonscription de La Réunion. Monique Bénard, conseillère municipale au Tampon et conseillère communautaire à la CASUD, est également une sage-femme expérimentée et profondément ancrée dans sa communauté. En tant que figure politique locale, elle s’est toujours battue pour les droits des plus vulnérables et a plaidé pour une gestion publique transparente et équitable.

Elle sera accompagnée de Rémy Bourgogne, enseignant à la Rivière et ancien candidat aux élections législatives de 2022. Son expérience et son engagement en tant que citoyen actif apporteront une précieuse complémentarité à ce binôme.

Un binôme pour la justice sociale et écologique

Monique Bénard et Rémy Bourgogne se présentent comme un binôme uni par une vision claire : soutenir les plus démunis et ceux qui souffrent de la conjoncture actuelle. Leur programme repose sur les axes suivants :

Justice sociale : Monique Bénard est particulièrement investie dans la lutte contre les inégalités économiques et sociales. Elle aspire à une harmonisation des actions pour prévenir le décrochage scolaire et garantir un accès équitable aux services publics pour tous les Réunionnais.

Solidarité avec les plus nécessiteux : Ensemble, ils veulent mettre en œuvre des politiques pour aider les familles en difficulté, les travailleurs précaires et les personnes âgées vulnérables.

Respect des valeurs humanistes : Monique Bénard, fidèle à ses principes humanistes, soutient une société respectueuse de la dignité humaine et des droits fondamentaux. Elle rejette le clientélisme et prône une politique de proximité, orientée vers le bien commun.

Engagement écologique : Le binôme est déterminé à protéger l’environnement unique de La Réunion et à promouvoir des politiques de développement durable qui respectent et préservent notre écosystème.

Valeurs sociales : Ils défendent des politiques qui favorisent la cohésion sociale, en mettant l’accent sur l’éducation, la santé et l’emploi, tout en luttant activement contre la discrimination.

Une vision commune pour un avenir meilleur

Monique Bénard et Rémy Bourgogne partagent une vision d’une politique fondée sur l’écoute, la transparence et la proximité avec les citoyens. Leur campagne sera marquée par des rencontres avec les habitants de la circonscription pour échanger sur les préoccupations locales et développer des solutions adaptées.

Ils s’engagent à être des représentants authentiques et dévoués, fidèles aux aspirations et aux besoins de leurs concitoyens.

Monique Bénard et Rémy Bourgogne