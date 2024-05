[Communiqué] Mois des visibilités LGBT : Un tour de l’île arc-en-ciel organisé par l’association Pilon

À l’occasion du mois des visibilités LGBT, l’association Pilon organise un tour de l’île aux couleurs de l’arc-en-ciel. Événement culturel, festif et familial, il prône des valeurs fortes comme la tolérance, le vivre-ensemble et la promotion de l’histoire et du paysage réunionnais. Il est à destination de tous les Réunionnais et toutes les Réunionnaises sans distinction d’âge, de couleur, d’orientation sexuelle ou de genre.

L’événement débutera à l’embarcadère de Saint Paul avec une cérémonie de départ à 09h00 et des discours prononcés par l’association Pilon, La Commune de Saint Paul et La Région Réunion. Le tour s’effectuera dans un Car Jaune, bus emblématique de La Réunion. C’est un beau message d’inclusion envoyé à toute la communauté LGBT de l’île. Pour le président de l’association Pilon, Terry Grimoire, ce tour est un symbole fort, car il permet de rappeler que les gays, lesbiennes et trans existent et sont présents dans toute l’île, au nord, au sud, à l’ouest comme à l’est. C’est également l’occasion d’envoyer un message à certaines municipalités de l’île qui refusent encore que des événements ou des centres LGBT soient localisés dans leurs communes.

Au programme de la journée, l’église de Sainte-Anne, Pont suspendu, Route des Laves, Souffleur et bien d’autres destinations, des animations autour de la culture créole, le séga, l’histoire du maloya. Un pique-nique créole est également prévu dans le sud avec un repas offert aux participants.

L’association Pilon souhaite avant tout mélanger la créolité, la famille et les personnes de la communauté LGBT. Elle organise en ce sens des événements basés sur la culture populaire réunionnaise. Pilon souhaite vivre et faire vivre des moments simples, de joie, de bonheur et d’amour.

“Dans un monde où la guerre, la barbarie et la haine font encore d’atroces ravages, il est important de cultiver la tolérance, la bienveillance et l’amour.“

Terry Grimoire

Président de l’association Pilon