[Communiqué] Michel Vergoz : « L’accord entre Michel Fontaine et Ericka Bareigts fut un réel mangé cochon »

Après le premier tour des élections législatives anticipées, le Mouvement Politique Trait-d'Union, dirigé par Michel Vergoz, exprime ses préoccupations concernant l'engagement des électeurs et critique les alliances secrètes entre certains partis. Pour le second tour, ils appellent les électeurs à voter en conscience tout en réaffirmant leur opposition aux extrêmes.

Le communiqué :

Le premier tour de cette élection a été marqué par un taux de participation de 45,5 % contre 30 % en 2022 à la Réunion. En augmentation certes, ce chiffre ne nous rassure en rien quant à un regain d’intérêt des électeurs pour la chose publique.

En effet, quand plus d’un électeur sur deux s’enracine dans la politique du « pa là ek sa » dans un contexte global aussi contraint qu’aujourd’hui, (guerre aux portes de l’Europe- influences étrangères par immigration irrégulières-désordres permanents à l’ Assemblée Nationale…), il est à craindre encore que le pire soit malheureusement à venir.

De plus, lorsque les appareils politiques, constituant des forces clairement opposées ( LR et PS), se décrédibilisent, jusqu’à régler des accords en secret, autant improbables qu’inattendus, comme ceux sanctionnés sur la 4ème circonscription de Saint-Pierre, la 5ème circonscription de Saint Benoît et la 6ème de Saint Denis, pour les électeurs, il n’est pas possible d’espérer que la responsabilité politique s’honore.

« L’AUTRE ACCORD PARTIEL EN MISOUK » entre Michel Fontaine et « LA PLATEFORME À GÉOMETRIE VARIABLE » d’Ericka Bareigts, fut un réel mangé cochon.

Nous nous félicitons qu’il ait été sanctionné par les électeurs de ces 3 circonscriptions, de façon claire et nette comme nous le demandions ( cf facebook « Mouvement Politique Trait-d’Union » du 24 juin 2024).

À présent, pour le 2ème tour le 7 juillet, nous laissons liberté de vote, en âme et conscience, aux Réunionnaises et Réunionnais, en leur rappelant toutefois que, l’engagement politique au « Mouvement Politique Trait-d’Union » se fonde sur le refus des extrêmes.

Le Président,

Michel VERGOZ