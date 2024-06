[Communiqué] Michel Vergoz dénonce un accord en « missouk » entre E.Bareigts et M.Fontaine

Le « Mouvement Politique Trait-d’Union » prend acte de l’impossibilité de présenter des binômes de candidats pour les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains, dans des conditions claires et responsables sur un PROJET POUR LA RÉUNION.

Nous regrettons cette situation et préférons la sincérité de la ligne politique quand, devant l’obstacle majeur, se renforce un autre obstacle sournois constitué de manipulations, d’intox et de chausse-trappes. Aucun développement ne se fera en terrain miné.

Ainsi, « l’autre accord partiel » conclut entre Michel Fontaine et Ericka Bareigts, en secret, sur la 4ème, 5ème et 6ème circonscription, constitue un cas d’école de ces obstacles qu’il nous faut dénoncer, sans relâche, comme autant de magouilles, dévalorisant l’action publique.

Cet « autre accord partiel en misouk » entre des forces politiques totalement contraires, sera au centre de la campagne d’explication que mènera le « Mouvement Politique Trait-d’Union ».

L’histoire, hélas, se répète et nous rappelle celle des élections régionales de 2021. Aussi, nous appelons les Réunionnaises et Réunionnais à voter dimanche 30 juin, en leur âme et conscience, pour mettre, à terme, en lumière la seule vérité et refuser les extrêmes.

Le Président, Michel VERGOZ