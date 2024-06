[Communiqué] Mario Lechat : soutien au Journal de l’île de La Réunion

Le journal de l’île (JIR) ne paraît plus depuis trois jours, de surcroît au cours d’un moment démocratique fort pour la France et pour notre département. J’ai toujours été attaché au pluralisme et au droit de chaque citoyen de pouvoir s’exprimer librement selon ses convictions. Dans cette continuité, j’apporte mon entier soutien au Journal de l’île de La Réunion pour préserver ce pluralisme, nécessaire à la démocratie.