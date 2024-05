[Communiqué] Marché de Nuit : SODIPARC reconduit et optimise son dispositif de transport

– Communiqué de l’ARS – La Semaine Nationale de la Santé Sexuelle, organisée par le ministère de la Santé et de la Prévention, se tiendra du 3 au 9 juin 2024 pour aborder des thèmes comme la contraception, les IST et le consentement. À La Réunion, la 3ème édition, menée par le collectif CARESS 974 et soutenue par l’ARS, mettra l’accent sur le consentement et la lutte contre les violences dans les relations de couple. La campagne « Kan mi di non, c’est Non ! » et divers événements seront organisés sur l’île pour sensibiliser et informer les Réunionnais.