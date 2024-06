[Communiqué] Manon Lebon qualifiée aux jeux olympiques paris 2024 en vitesse

Elle l’a fait ! Manon LEBON a réussi son grand objectif de la saison : la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024, pour les épreuves de vitesse !!

Rappelons que le processus de qualification aux Jeux se déroulait en deux étapes, les Olympic Qualifier Series. 15e à l’issue de la première étape à Shanghai le mois dernier, tout était encore possible pour Manon sur l’épreuve de Budapest.

12e chrono des qualifications (7sec11), un défi de taille l’attendait en huitième de finale : la tamponnaise était face à la polonaise Natalia Kalucka, championne du monde en 2021 et numéro 1 du classement mondial actuel. Dans un duel très serré et rythmée, Manon parvient à garder son avance, remporte cette manche (7sec06) et marque ainsi de gros points. Malgré un temps plus rapide en quarts (7sec05), l’aventure dans cet OQS s’arrêtera face la chinoise Di NIU.

Avec ses 15 et 8e places sur les deux OQS, Manon LEBON termine 10e au classement général, synonyme de ticket olympique !! Elle accompagnera Capucine VIGLIONE (7e), deuxième française sélectionnée.

Un grand BRAVO et félicitations à Manon, à son entraineur au Pôle Espoir de la Réunion Philippe GABORIAUD, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans ce projet !

Avec Oriane BERTONE (combiné bloc & difficulté), elles seront deux à représenter les couleurs réunionnaises aux Jeux Olympiques !

Rendez-vous à Paris !! Allez la Réunion !!