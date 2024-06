[Communiqué] Les Pilotes Maritimes de La Réunion Passent au Bio-carburant HVO : Une Première Réunionnaise dans la Décarbonation

La Réunion, le 11 juin 2024- Les Pilotes Maritimes de La Réunion sont fiers d’annoncer une avancée majeure vers la décarbonation de leurs opérations avec le passage au carburant HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Cette initiative, une première pour l’île, marque une étape importante dans le cadre de l’objectif ambitieux de zéro émission.

Cette transition vers le carburant HVO est à l’initiative du Pilotage Maritime de la Réunion en collaboration avec le Cluster Maritime Réunion et la SRPP (Société Réunionnaise de Produits Pétroliers). Le carburant HVO, un biocarburant de seconde génération, permet une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant une performance équivalente aux carburants fossiles traditionnels.

La première étape cruciale de ce projet a été la réalisation d’un diagnostic complet de la flotte et des opérations des Pilotes Maritimes. Ce diagnostic a permis d’identifier les besoins spécifiques et les adaptations nécessaires pour garantir une transition fluide vers le HVO.

L’engagement vers une décarbonation complète d’ici 2035 s’inscrit dans une vision globale de préservation de l’environnement et de promotion d’une économie maritime durable à La Réunion. Cette initiative s’aligne également avec les objectifs nationaux et internationaux de réduction des émissions de CO2.

M. LUCAS Maxime, Président des Pilotes Maritimes de La Réunion, déclare : « Nous sommes fiers de prendre cette première mesure concrète vers une flotte maritime zéro émission. Grâce à la coopération avec le Cluster Maritime Réunion et la SRPP, nous démontrons que des solutions innovantes et durables sont à portée de main. Ce projet représente non seulement un avantage environnemental, mais également un exemple pour d’autres acteurs de l’industrie maritime. Le passage au HVO par les Pilotes Maritimes est un symbole fort de l’engagement en faveur de la transition énergétique.

Les Pilotes Maritimes de La Réunion continueront à œuvrer pour des solutions innovantes afin de réduire l’empreinte carbone de leurs opérations, avec des étapes prévues pour optimiser l’efficacité énergétique et explorer d’autres solution décarbonées. »

M COLLOWALD, Directeur des Opérations SRPP, ajoute : « La SRPP se réjouit de cette première livraison de HVO sur l’île de la Réunion et espère qu’elle en appellera d’autres. Elle est également ravie de pouvoir accompagner la Station de Pilotage Marine de la Réunion dans sa démarche de décarbonation de son activité et remercie Maxime LUCAS, son Président, pour sa confiance. En effet, le HVO, biocarburant dit de 2ème génération, permet une réduction de gaz à effet de serre jusqu’à 90%. Il est produit à partir de matériaux organiques non fossiles et renouvelables (comme par exemple des déchets de type graisses animales, huiles de cuisson, huiles résiduelles, etc …) Il présente l’avantage majeur de pouvoir être utilisé dans n’importe quel moteur diesel sans aucune adaptation. Il est utilisable pur, en mélange ou en alternance avec du diesel classique. Il peut être transporté et stocké dans les installations existantes. Il est homologué par les constructeurs automobiles et agréé par de nombreux fabricants. »