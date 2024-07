[Communiqué] L’Équipage La Réunion se classe 2ème pour le dernier grand Offshore du Toure Voile 2024

L'équipage La Réunion a brillamment terminé deuxième lors de la dernière grande course du Tour Voile 2024, reliant Le Havre à Saint-Cast-le-Guildo, après une navigation stratégique et intense, marquée par des passages délicats et des manœuvres habiles.

La 45e édition du Tour Voile touche à sa fin ! L’équipage La Réunion a pris le départ à 12h05, jeudi, pour son ultime Grande Course de 160 milles, reliant Le Havre à Saint-Cast-le-Guildo.

Pour cette étape, l’équipage était composé de Jules Delpech, Aurélien Barthélémy, Noémi Gicqueau et Gabriel Jean-Albert.

Au départ de l’étape, Gabriel Jean-Albert informe :

“Cette traversée ne va pas être très physique, pas physique dans le sens musculaire, elle va plutôt être cérébrale, ça va être un peu la guerre des nerfs on va dire, ce sont des conditions pas très fortes qui s’annoncent. »

Il ajoute :

“Le contournement de la Pointe du Cotentin, de Barfleur à Blanchard va être complexe, on va naviguer pas mal dans les cailloux donc, il va falloir être bien réveillé, bien tonique dans cette phase, qui va être un peu cruciale, une fois passé la Hague à priori, ça accélère au portant en direction du but. C’est la première grosse moitié qui va être le plus gros morceau de cette étape.”

L’équipage La Réunion a donc affronté les passages du Raz de Barfleur et du Raz Blanchard, connus pour leurs courants puissants. Ils ont été contraints à une navigation rase-cailloux, nécessitant une vigilance extrême.

À ce propos, Jules Delpech explique l’organisation de l’équipage La Réunion lors de ce passage délicat :

“On a passé la nuit à tricoter dans les cailloux pour s’abriter du courant. C’était un peu chaud, mais c’était un beau travail d’équipe, tout le monde avait son rôle bien en main : Aurélien, à la barre. Gabriel aux voiles d’avant, moi collé à la cartographie pour essayer de faire passer tout ce petit monde au plus près des cailloux et Noémi à l’avant qui surveillait les casiers, car il y avait beaucoup de casiers de pêcheurs elle nous guidait à travers eux. On a été assez efficaces, on a tenu la cadence, c’était un peu long, ça a quand même duré quelques heures cette affaire, stressant ; mais on a fait ça bien, un beau petit travail d’équipe.”

Gabriel Jean-Albert évoque la suite de l’étape :

“Ensuite, nous avons entamé une très longue descente au portant entre le Cotentin et les îles anglo-normandes, avec une bonne vitesse. Nous avons réalisé un excellent coup stratégique grâce à Jules, qui a détecté une zone où le courant était plus fort, deux heures à l’avance. Nous avons donc pu nous repositionner, ce qui nous a permis de passer en troisième position. Ensuite, une nouvelle course de vitesse en ligne droite s’est engagée, jusqu’à ce que nous trouvions une petite ouverture stratégique pour doubler un autre bateau près du Cap Fréhél. Nous terminons à la deuxième place.”

Aurélien Barthélémy ajoute :

“C’était intense, on s’attendait à une étape dure mentalement, elle a tenu ses promesses. Très content de cette étape, on a bien joué on a fait ce qu’on voulait jusqu’au bout.”

L’équipage La Réunion termine 2ème de cette étape Le Havre – Saint-Cast-Le-Guildo.