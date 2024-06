[Communiqué] Le PCR soutient la manifestation contre le fascisme du 27 juin

Jeudi 27 juin, la CGTR appelle à un rassemblement devant la préfecture à Saint-Denis contre le fascisme. Le Parti communiste réunionnais soutient cette manifestation. Depuis la victoire sur le nazisme en 1945, le risque du retour de l’extrême droite au pouvoir n’a jamais été aussi grand. Cette idéologie raciste et ultra-libérale ne peut qu’appauvrir les travailleurs comme le rappellent l’histoire et les déclarations du chef du RN : aucune mesure en faveur des plus pauvres, des salariés, des jeunes ou des retraités, car tout est conditionné à un hypothétique audit des finances publiques d’un pays de plus de 60 millions d’habitants.

Compte tenu de l’état de grande pauvreté touchant une grande partie de la population, l’éventuel retour l’extrême droite au pouvoir à Paris dans moins de 2 semaines fait peser de très graves risques sur la cohésion de notre peuple. Les propos de son chef à La Réunion sont clairs : le parti RN ne reconnaît pas l’esclavage en tant que crime contre l’humanité et remet en cause la célébration de l’abolition de l’esclavage à La Réunion.

Le PCR soutient la mobilisation contre l’extrême droite au nom d’un principe fondamental : cette idéologie n’a pas sa place à La Réunion. Le peuple réunionnais est composé de populations originaires d’Asie, d’Afrique, des Comores, de Madagascar et d’Europe. Notre tradition de tolérance et d’hospitalité envers les nouveaux arrivants est à l’opposé de l’idéologie de l’extrême droite. Immigrés et descendants d’immigrés sont en effet la cible principale de la violente campagne raciste menée en France par les partisans de l’extrême droite.

Le 26 juin 2024

Bureau de presse du PCR