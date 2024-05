[Communiqué] « Le gouvernement poursuit sa politique anti sociale et s’attaque encore aux plus pauvres »

Le communiqué :

Le gouvernement poursuit sa politique anti sociale et s’attaque encore aux plus pauvres. Le Premier Ministre l’a confirmé ce dimanche : A compter du 1er décembre un chômeur devra avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers pour avoir accès à ses droits (contre 6 sur 24 actuellement). La durée maximale d’indemnisation, elle, passera de 18 à 15 mois. Quant aux seniors, l’âge pour bénéficier de conditions plus souples ne sera plus de 53 ou 55 ans, mais 57 ans.

Une injustice d’une rare violence qui s’ajoute à d’autres attaques contre les privés d’emploi.

Comme si ces derniers sont responsables de leur situation alors que c’est à l’Etat de mettre en place les conditions pour créer des emplois. Mais Macron et son gouvernement n’aiment pas les privés d’emplois et s’acharnent sur eux toujours dans leur volonté de faire des économies. En effet, Matignon a confirmé attendre un gain de 3,6 milliards d’euros par an à terme.

Une nouvelle réforme qui va pousser les personnes privées d’emplois à demander le RSA qui lui-même a connu un durcissement de ses règles, comme entre autres travailler obligatoirement 15h, pour en bénéficier.

L’objectif affiché de la nouvelle réforme est de relancer l’emploi et d’atteindre le plein emploi, mais nous savons tous que cela aura un effet inverse puisque la politique qui doit être menée doit être de donner de l’oxygène et non asphyxier les personnes privées d’emploi.

Par la même occasion la réforme va pousser les gens à accepter n’importe quel emploi (conditions et salaires) pour que les riches continuent de s’enrichir.

Ce Gouvernement ne veut qu’une société de riches. Il est bien loin le temps de la France protectrice et solidaire.

Jean Hugues RATENON

Député de La Réunion