[Communiqué] Le collège Emilien Adam de Villiers primé au Festival National du Film scolaire 2024

Le collège Emilien Adam de Villiers à Saint-Pierre a participé cette année au Festival National du Film Scolaire 2024 à Lyon.

Nous avons présenté deux films qui ont été sélectionné parmi 215 films ! Sélection officielle 2024

La cérémonie de remise des récompenses a eu lieu le lundi 10 juin à 18H30 à Lyon. Nous avons pu la suivre en direct avec les élèves qui ont participé au projet.

Le premier film est « Madiran ». Il s’agit d’un film fiction sur le marronage et de la transmission de l’histoire aux jeunes générations (dialogue en créole sous-titré).

Ce film a été primé dans la catégorie « coup de coeur » lors de la cérémonie des récompenses par un jury composé de plusieurs personnes originaires du monde de l’éducation et du cinéma avec entre autre Michel Boujenah (acteur et réalisateur), Manon Bresch (actrice), Rodolphe Marconi (réalisateur), Zineb Dryef (journaliste au Monde), Rebecca Marder (actrice)… Le film a décroché le 1er prix : Grand Prix du Jury

Le deuxième film est « Tienbo ». Il s’agit d’un film fiction qui met en scène un homme qui réalise une course de trail en se remémorant son passé d’adolescent qui n’a pas été simple entre railleries sur ses capacités physiques et découverte d’une maladie. Le film met en avant le dépassement de soi et le fait de toujours croire en ses rêves.

Ce film n’a pas été primé, mais a été sélectionné pour le Festival parmi 215 films ! Le jury était composé entre autre de Nelson Monfort (journaliste sportif), Sidney Govou (ancien joueur de football professionnel), Gwendal Peyzerat (champion d’Europe, du Monde et champion Olympique en patinage artistique), Brigitte Giraud (romancière et journaliste) …

Les élèves ont acquis de belles compétences dans divers domaines grâce à ce projet : écriture, découpage technique, rôle de chacun sur un plateau ou lieu de tournage, post production. Le travail d’une année scolaire a été récompensé.

Le film Madiran avait déjà été primé au niveau départemental en obtenant le premier prix du Concours Départemental du Film Scolaire en 2022.