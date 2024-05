[Communiqué] Le collectif Ré-MaA dénonce le non-respect des engagements du Gouvernement et demande des actions concrètes à Mayotte

Les politiques se succèdent et la situation reste inchangée à Mayotte pour le collectif Ré-MaA. Il demande l'application des mesures annoncées en matière d'immigration et de droits sociaux.

Nous, collectif Résistance Reunion-Mayotte en Action, dénonçons avec fermeté l’attitude du gouvernement qui continue à faire de la communication politique sans mettre en œuvre des actions concrètes pour répondre aux besoins urgents de notre île.

Malgré les visites officielles et les annonces répétées, nous constatons avec indignation l’absence d’améliorations significatives dans des domaines vitaux tels que la santé et la sécurité.

La situation sanitaire et sécuritaire à Mayotte continue de se détériorer, mettant en péril la vie et le bien-être de nos concitoyens. Face à cette urgence, nous exigeons la mise en place immédiate de moyens efficaces pour la fermeture de nos frontières maritimes par la marine, afin d’empêcher l’arrivée des kwassas avec des personnes malades du choléra susceptibles d’être évacuées vers notre île. Nous ne voulons pas revivre les cauchemars vécus lors de la crise du COVID-19.

Nous demandons également la présence des forces militaires sur les axes routiers de Mayotte, particulièrement sur les routes où les criminels attaquent régulièrement les automobilistes. La sécurité des habitants doit être une priorité absolue, et des mesures concrètes doivent être prises pour protéger la population contre ces actes de violence et de criminalité.

En outre, nous exigeons la fermeture immédiate du service des régularisations et l’arrêt de la délivrance des titres de séjour territoriaux en attendant la promulgation des nouvelles lois. Cette mesure est nécessaire pour prévenir l’immigration incontrôlée et garantir la sécurité de tous les habitants de Mayotte.

Enfin, nous insistons sur la nécessité d’un rattrapage urgent du développement accéléré de notre département et sur la mise en place des alignements sociaux qui ne doivent plus être reportés. Il est temps que Mayotte bénéficie des mêmes droits et des

mêmes opportunités que le reste du territoire français.

Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures immédiates et concrètes pour répondre à ces demandes légitimes. Les Mahoraises et les Mahorais, ne tolérerons plus le non-respect des engagements pris et continueront à se mobiliser jusqu’à ce que des actions tangibles soient mises en œuvre pour garantir la sécurité et le bien-être de tous.