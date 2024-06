[Communiqué] « Le 30 juin : Allons éteindre le fanal de l’extrême droite réunionnaise ! »

Depuis les résultats des élections européennes, les plateformes politiques de l’ancien monde se sont mises en ordre de marche pour proposer un énième et vieux projet politique pour répondre aux urgences sociales et écologiques de notre île. Nous ne jugerons ni la teneur ni la cohérence des projets dans un monde en pleine mutation en recherche de ressources, d’énergie et d’espoir.

Nous tenons surtout à prendre de la hauteur et de rappeler que :

l’enjeu des législatives anticipées est bien de montrer que la démocratie est bien vivante sur notre île. L’abstention ne doit pas être la première force politique réunionnaise le 30 juin et le 7 juillet prochain.

l’enjeu des législatives anticipées est bien de montrer que la société réunionnaise refuse les idées de l’extrême droite. Nous savons pertinemment que les idées de l’extrême droite réunionnaise ne reposent sur rien. A part instiller la haine, le ressentiment et l’esclavage des corps et des esprits, l’extrême droite locale et nationale n’a aucun projet d’émancipation, de développement et de progrès pour La Réunion.

Nous appelons les électeurs et électrices à manifester un message clair de paix, de fraternité et d’apaisement aux promoteurs de la division. Ne tombez pas dans le piège Rassemblement National et de Reconquête qui n’offre aucun espoir pour vous-même, pour vos enfants, pour votre famille et pour les personnes à qui vous tenez.

Nous avons confiance en votre clairvoyance et votre choix le 30 juin prochain. Vous saurez montrer une nouvelle fois la solidité des liens d’humanité que nous avons collectivement construite depuis plus de 370 ans.

Nous tenons à saluer la mobilisation des forces citoyennes dans les quartiers, sur les marchés forains et sur les réseaux sociaux pour transmettre les enjeux de cette élection et révéler le vrai visage de l’extrême droite.

Le 30 juin, nous sommes convaincus que nous parviendrons tous ensemble à éteindre le fanal de l’extrême droite.

Giovanni PAYET – Président de LVC-La Réunion