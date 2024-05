[Communiqué] Lancement du collector de timbres « La Rényon nout fonnker »

Un collector 100% postiers

Le lancement a eu lieu dès ce matin au bureau de poste de Saint-Gilles les Bains en présence des philatélistes de l’Association Philatélique de l’Océan Indien.

A travers ce collector de timbres, La Poste de La Réunion propose 8 timbres réalisés par des postières et postiers, sur la préservation de la biodiversité de l’île.

En effet, La Poste de La Réunion a organisé un jeu concours pour sélectionner 8 photos prises par les postières et postiers.

Le but est double :

– marquer notre engagement pour la préservation de la biodiversité sur l’île : Nous voulons faire voyager ce timbre pour sensibiliser un maximum de personnes aux richesses de notre région.

– valoriser et remercier nos postiers qui sont engagés au quotidien pour répondre aux besoins de nos clients.

Un collector 100 % Postiers pour mettre en avant La Réunion, voyager & rêver.

L’identité créole mise en valeur

Le créole constitue un élément fort du patrimoine réunionnais qui fait partie intégrante de l’identité de l’île à laquelle nous sommes attachée.

Le titre ainsi que le texte mettent ainsi en valeur le créole réunionnais :

« Dann koléktor la,la Poste la Rényon i propoz 8 tinm fagoté par bann postié é postiér,dési la prézervasyon é la biodiversité nout l’ile.An vré minm,la Poste la Rényon la organiz in “sé ta ki lé pli gabyé” po séléksyone 8 foto Madame ou Mésyé postié la tiré.Le finalité lé an dé:

– Marké nout langazman po tyinbo la biodiversité dési nout l’ile : nou vé fé voiyaz tinm la po fé ker tann in takon domoun dési tout bann zarlor nout Péi.

– Mét an valér é fé konpliman bann postié angazé zourazour po fé kontantman nout bann kliyan.

In koléktor 100% postié po mét anlér la Rényon,vavangé é révé. Mersi a tout lantouraz la Poste la Rényon i vyin travay sak matin po mét ansanm »

Tiré à 5000 exemplaires, les Réunionnaises, Réunionnais et les touristes pourront acquérir ces 8 timbres mettant en avant la diversité de l’île dans leurs bureaux de poste habituels et en carrés entreprises.

Visuels des timbres

1. Vue du ciel après le passage du Cyclone Belal, La Possession

2. Vue sur Mafate depuis le Piton Cabris

3. L’arche du Paradis, Sainte Suzanne

4. Piton de la Fournaise, éruption Avril 2021

5. La cascade éphémère du Tremblet, Saint Philippe

6. Le Cardinal (Foudi Rouge) sur un « Pied Mouroum »

7. Plage des Roches Noires, Saint-Gilles

8. Arums à Piton de l’eau, route du Volcan

S’engager pour la biodiversité

Pour lutter contre le changement climatique et la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes, les entreprises doivent réduire de façon drastique leurs impacts environnementaux. La Poste, dont les diverses activités sont ancrées dans les territoires, s’y

emploie depuis 20 ans et s’est dotée d’une politique biodiversité.

La branche Services-Courrier-Colis et la branche Grand Public et Numérique ont signé un partenariat avec CDC Biodiversité(1) afin de prendre part au programme Nature 2050, qui se traduit par le soutien à des projets forestiers, agroforestiers et d’agriculture durable.

La Banque Postale, de son côté, a signé le Finance for Biodiversity Pledge, une initiative mondiale qui vise à restaurer et préserver la biodiversité dans les activités d’investissement et de financement et dont CNP Assurances est également signataire.

La Poste Immobilier met en œuvre le pilier biodiversité de sa politique Immobilier durable en s’appuyant sur un socle d’actions concrètes déjà en cours, dont un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Ce partenariat avec LPO, représenté par la SEOR à La Réunion, avait donné lieu à l’édition en octobre dernier d’un collector de timbres national sur la sensibilisation à la pollution lumineuse, qui mettait en avant, entre autres, un oiseau de La Réunion : le pétrel de barau.

Dans le même temps, un autre collector de timbres était proposé par La Poste de La Réunion : cette planche mettait en valeur la nature réunionnaise grâce une collaboration avec la Cité du Volcan, Kelonia et l’association Globice.

(1) Filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à l’action en faveur de la biodiversité