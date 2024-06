[Communiqué] La section communiste du Port appelle à voter Karine Lebon

Comme beaucoup de Réunionnais, de nombreux Portois souffrent de fins de mois difficiles et de la vie chère, ainsi que des attentes insupportables d’un logement décent ou d’un travail.

Les plus démunis d’entre nous sont confrontés à tous ces maux en même temps. Ils sont le résultat d’une politique menée exclusivement au bénéfice des plus riches.

Lors des élections européennes, une très large part de nos concitoyens ont manifesté leur défiance envers un système qui a atteint ses limites.

Seule la mobilisation et les luttes des Réunionnais sont en mesure d’imposer des solutions à nos difficultés.

Dans l’intérêt de La Réunion, il nous faut rompre avec les politiques du passé dictées par la grande finance.

Le Parti Communiste Réunionnais ainsi que tous les partis du Nouveau Front Populaire appellent à voter KARINE LEBON, députée sortante de notre circonscription, et à prendre en mains notre avenir. Nous rejoignons ainsi le grand mouvement qui se dessine en France et dans l’Outre-mer pour ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune sur la base d’un programme d’avenir, de progrès et de liberté.

Ne nous laissons pas tromper par les fausses promesses du Rassemblement National — dont les élu(e)s ont voté ces dernières années toutes les réformes de casse sociale du pouvoir macroniste (réforme des retraites condamnée par plus de 80 % des Français, assurance chômage raccourcie et amputée etc…)

Avec le Parti Communiste Réunionnais, votons et faisons voter KARINE LEBON, la seule candidature de l’ensemble des partis du Nouveau Front Populaire dans la 2ème circonscription