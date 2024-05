[Communiqué] La Possession confirme la « non-augmentation » des impôts locaux

La ville de La Possession confirme la solidité de sa situation financière et la non-augmentation des impôts locaux en 2024

Le conseil municipal de La Possession s’est réuni ce mercredi 15 mai 2024 pour examiner 23 affaires, parmi lesquelles la présentation et l’approbation du compte administratif 2023 : le meilleur que la ville n’ait jamais connu en 10 ans.

Dans la continuité de l’exercice 2022, le compte administratif 2023 de La Possession confirme l’amélioration de la situation financière de la ville avec :

• des recettes de fonctionnement en hausse de 9% à 55M€, avec un excédent de 7,6M€, dont 6M€ seront réinjectés en section d’investissement pour 2024

• 26M€ d’investissements réalisés

• une capacité d’autofinancement brute de 7,49M€ (+ 12% vs. 2021)

• une capacité de désendettement en nette amélioration (6,5 ans vs 17 ans en 2021)

Grâce à une excellente gestion budgétaire et financière, la ville de La Possession fait face aux différents défis et projets structurants, notamment en matière d’équipement et d’amélioration

des services publics. Cela lui permet également de maintenir le cap sur ses ambitions pour le développement & l’attractivité du territoire, la transition écologique & l’adaptation au changement

climatique, et la qualité de vie de ses habitants.

Parmi les 26 millions d’euros d’investissement réalisés en 2023 :

• 4,8M€ ont bénéficié aux écoles

• 5,3M€ ont été destinés au sport et à la culture

• 8,2M€ ont concerné l’aménagement du territoire

Vanessa Miranville, maire de La Possession, témoigne de sa satisfaction :

« Après avoir hérité d’une situation financière désastreuse en 2014, nous sommes parvenus à repasser la trésorerie communale dans le vert en 2019 et depuis lors, nous poursuivons l’amélioration

constante de l’état des finances de la ville.

Notre rigueur dans la maîtrise des charges nous permet de présenter le meilleur compte administratif que l’on n’ait jamais eu en 10 ans, et ce malgré une vague inflationniste sans précédent.

Compte tenu de la situation saine et solide que nous connaissons à fin 2023, j’ai le plaisir de confirmer qu’il n’y aura pas de hausse d’impôts en 2024 à La Possession. »