[Communiqué] « La Plaine des Palmistes ne sera pas le parent pauvre du SDIS de La Réunion »

Dans la nuit de samedi à dimanche, un feu s’est déclaré dans l’appartement d’une résidence à La Plaine des Palmistes. Comme il se doit, les pompiers sont intervenus et le sinistre a pu être circonscrit. Mais plusieurs constats ont pu être faits à l’issue et lors de cette intervention par deux élus appelés et présents sur les lieux et ce n’est malheureusement pas la première fois.

Il n’y avait que trois pompiers disponibles pour ce départ sur La Plaine des Palmistes. Est-ce normal ?

Malheureusement, lors de cette intervention, deux soldats du feu ont été blessés et transportés au GHER de Saint-Benoit, donc il ne restait qu’un pompier disponible sur la caserne. Est-ce Normal ?

Ces intervenants ont été blessés, car le véhicule affecté à notre caserne ne disposait pas des moyens de protection individuelle nécessaires à la bonne exécution de cette tâche, et que le véhicule de la Plaine des Palmistes, complet celui-là, était prêté à la caserne de Saint-André.

Est-ce normal ?

Non, Monsieur le Maire de La Plaine des Palmistes ne trouve pas cela normal et interpelle le SDIS 974 en la personne de sa Présidente. La Plaine des Palmistes ne sera pas le parent pauvre du SDIS de la Réunion. La Plaine des Palmistes et ses pompiers méritent de travailler dans les meilleures conditions qui soient avec les équipements adéquats et les hommes nécessaires.

Que se serait-il passé s’il y avait eu un autre départ cette nuit-là ?

Malheureusement, force est de constater qu’à cette heure, notre caserne de La Plaine des Palmistes n’est pas opérationnelle.

Madame la Présidente, on ne transige pas avec la sécurité des Palmiplainois, elle est pour nous, notre priorité.