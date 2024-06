[Communiqué] Journée mondiale de la surdicécité

Le Parti Communiste Réunionnais (PCR) appelle à la libération immédiate des prisonniers politiques calédoniens déportés en France et exhorte Paris à négocier une période de transition pour le retour à l’indépendance de la Kanaky Nouvelle-Calédonie, suite à l’intensification des violences et répressions depuis la remise en cause de l’Accord de Nouméa.