[Communiqué] Journée académique de l’éducation au développement durable

Pour la quatrième année consécutive, l’académie de La Réunion organise la Journée académique de l’éducation au développement durable. Cet événement majeur du développement durable sur l’Ile de La Réunion est organisé en partenariat avec le Département de La Réunion et avec Mascarin Jardin Botanique de la Réunion. Il accueillera le 3 juin prochain des délégations de l’ensemble des écoles, des collèges et des lycées de toute l’académie et de nombreux partenaires associatifs et institutionnels. Comme chaque année, plusieurs centaines de participants sont attendus pour cette journée de présentation de projets et d’échanges entre les différents acteurs de l’EDD

Un “village EDD” composé de 50 stands animés de façon interactive par des élèves éco-délégués et leurs professeurs référents EDD venus de 25 établissements mais aussi 25 partenaires dont des associations et des organismes qui présenteront des projets et des activités couvrant tous les objectifs du développement durable (les ODD). L’occasion pour les invités de partager leurs actions, leurs connaissances et leur enthousiasme.

Des conférences et des tables rondes tenues tout au long de la journée permettront d’aborder et d’approfondir certaines thématiques du développement durable.

Une cérémonie de remise des diplômes de labellisation E3D (École/Établissement en Démarche de Développement Durable) et T3D (Territoire en Démarche de Développement Durable) présidée par monsieur le recteur de l’académie.

Cette journée a pour objectif de valoriser les établissements et écoles labellisés en démarche de développement durable. Elle permettra de tisser des synergies et des convergences entre le monde de l’éducation et les autres acteurs du développement durable à la Réunion pour fédérer le plus grand nombre autour d’actions et de projets qui engagent la jeunesse et tout un au service d’un développement aussi durable que désirable du territoire.

Verbatim des partenaires

L’académie de La Réunion

L’Education au Développement Durable (EDD) fait partie intégrante de la formation initiale des élèves dans l’ensemble des écoles et des établissements scolaires. Cette éducation ouverte sur le territoire, la société et son environnement, mobilise des partenaires. La problématique d’un développement durable est cruciale pour notre génération et les suivantes. Elle exige de penser le monde dans toute sa complexité et engage les sociétés vers des modes de développement inédits. Tout ce qui a le souci de l’humain devrait aujourd’hui être pensé dans le cadre du développement durable : l’enseignement y concourt et l’éducation y contribue.

Le Département

est un acteur engagé de longue date dans les politiques en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement, et porte le Plan de Transition Écologique et Solidaire (2021). C’est dans ce cadre que la Collectivité Départementale a renouvelé son engagement en faveur de la Transition Ecologique et Solidaire, alliant une meilleure prise en compte de notre impact sur ce qui nous entoure, et une plus grande implication de chacun d’entre nous, élus, agents, citoyens, entreprises, tissu associatif, et toutes les forces vives réunionnaises dans ce changement de société. Les défis environnementaux sont tels que la transition écologique implique une transformation des modes de production, de consommation, de mobilités, d’élaboration des politiques publiques, de vivre et de faire ensemble. La Journée académique à l’éducation au Développement Durable est la parfaite illustration de cette démarche tournée résolument vers la jeunesse réunionnaise, afin qu’ils puisse devenir des citoyens éclairés et éclairants de demain.

Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion

établissement culturel & pédagogique du Département, met en œuvre un programme de sensibilisation de l’enfant à l’éco-citoyen qui vise à développer une approche scientifique de la végétation et de l’environnement et à promouvoir la conservation et de la gestion durable de notre patrimoine naturel et culturel. « OBSERVER, EXPERIMENTER, ANALYSER & PARTAGER notre biodiversité », tel est le leitmotiv de Mascarin pour les générations futures qui auront pour objectif d’assurer un Développement Durable pour notre planète. Pour la quatrième année consécutive, Le Jardin Botanique de La Réunion accueille La Journée Académique à l’Education au Développement Durable qui fait partie intégrante de la stratégie de Mascarin sur le déploiement de l’éducation à l’environnement et au Développement Durable.

Programme

9h-15h

Des stands tenus par des écoles, collèges, lycées et partenaires

Des conférences d’experts – Salle De Cordemoy

Des tables rondes animées par des porteurs de projets – Atelier vert

Deux expositions « land’art » réalisées par des écoliers et collégiens – Villa

Un concours de miel académique

Un site d’exception à redécouvrir…

10h30-11h30

La cérémonie de labellisation E3D et T3D – amphithéâtre plein air

13h-14h

La remise des prix “Coupe du potager de la Réunion” – amphithéâtre plein air

13h-15h

Le forum des éco-délégués