[Communiqué] Jonathan Rivière : « Quand le peuple vote, le peuple gagne »

Le communiqué :

Je voudrais vous remercier pour le soutien que vous avez apporté à notre candidature pour ce premier tour des élections législatives.

Votre mobilisation et vos encouragements me touchent. En nous plaçant au second tour avec 27,5 % des voix, c’est un score historique que le « Rassemblement National » a réalisé hier soir sur la 4e circonscription et plus largement sur l’ensemble de la Réunion.

Nous devons à tout prix transformer cette dynamique. Nous vous appelons à renouveler votre confiance ce dimanche. Le « Rassemblement National » est à ce jour le seul parti capable de proposer une alternative crédible et solide pour le renouveau de la Réunion.

Donnons par ce vote la possibilité à Jordan Bardella de devenir premier ministre, et mettons définitivement fin à la politique d’Emmanuel Macron.

C’est de l’avenir de notre île dont il est question. Ensemble, nous réussirons, car quand le peuple vote, le peuple gagne !

Jonathan Rivière

Marie Chamand

Candidats RN 4e circonscription