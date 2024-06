[Communiqué] Isaline Tronc et David Aipar, candidats dans la 7ème circonscription

Isaline Tronc et David Aipar, candidats dans la 7ème circonscription sous les couleurs de « L’Énergie Citoyenne en Action » et du parti « Vivre La Réunion », s'engagent à défendre les droits des citoyens et à moraliser la vie politique en réponse aux besoins et attentes légitimes des Réunionnais.

« Être concernés par le présent et l’avenir de nos citoyens, de notre île, c’est bien. Passer à l’action, c’est essentiel ! Construisons enfin la société citoyenne que nous voulons ! »

Nous disons STOP à ces systèmes de complaisance et d’arrangements entre élus peu regardants sur la morale, faisant fi des besoins légitimes des citoyens ! STOP aux candidats pantins choisis par le système qui asphyxie depuis trop longtemps les citoyens et notre société !

La Réunion doit pouvoir compter sur des députés intègres, compétents, courageux et déterminés, qui n’ont jamais été condamnés par la justice. Voici venu le temps où notre « ras-le-bol » doit se transformer en force d’actions positives pour reconstruire, pour les citoyens et par les citoyens, la société respectueuse, juste et équitable que nous souhaitons aujourd’hui !

Face aux nombreuses atteintes portées aux libertés et droits des citoyens, à leur dignité, face à la situation économique et sociale de plus en plus explosive de notre île, qui en fait l’un des départements les plus pauvres de France, mon suppléant et moi-même, engagés bénévolement dans la société civile depuis des années, sommes déterminés à défendre ardemment les citoyens contre ce système qui nous oppresse, et ainsi remettre le respect et la probité au centre de la vie publique.

En nous appuyant sur nos expériences et compétences juridiques, financières et socio-éducatives, nous portons à ces élections législatives sur la 7ème circonscription un véritable programme « L’Énergie Citoyenne en Action » construit sur les besoins et attentes légitimes des citoyens, notamment :

– Moralisation de la vie politique

– Rendre aux citoyens leur place d’acteurs de la vie publique

– Rendre aux citoyens leur niveau de vie

– Respecter les droits et la dignité des citoyens, lutter contre les violences, discriminations, harcèlements

– Défendre nos enfants et encourager notre jeunesse

– Accès de tous les citoyens à des services publics de qualité (justice, sécurité, hôpitaux de pointe)

– Renforcer la lutte contre les maltraitances animales

– Transition agricole, écologique et économique

Faire le choix d’une citoyenne juriste engagée dans la défense des droits et ambitions citoyennes pour faire vivre La Réunion et entendre la voix des citoyens à l’Assemblée nationale !

Isaline TRONC

David Diony AIPAR