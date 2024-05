[Communiqué] Inscrivez-vous pour les Trophées de l’agroécologie 2024-2025

Un engagement vers une agriculture locale plus responsable

Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire organise le concours des Trophées de l’Agroécologie 2024-2025.

Ce concours récompense l’action d’agricultrices et d’agriculteurs en faveur d’une agriculture exemplaire au regard de la triple performance : économique, environnementale et sociale.

3 prix sont à décrocher

· Le « grand prix de la démarche collective » dont l’objectif est de mettre à l’honneur l’action collective des agricultrices et agriculteurs portant des projets ambitieux concourant à la transition agroécologique. Sont concernés : les collectifs reconnus par l’administration (GIEE, groupes Ecophyto DEPHY ou 30 000) à la condition qu’ils soient engagés au-delà de la réduction de l’usage des produits phytosanitaires ;

· Le « prix de l’Innovation » récompense la démarche individuelle d’une exploitante ou d’un exploitant particulièrement innovant dans la mise en œuvre de pratiques agroécologiques. Sont concernés : les exploitations agricoles individuelles ou sous forme sociétaire, ayant des démarches abouties (pas d’initiatives au stade de l’élaboration ou de la mise en œuvre) ;

· Le « prix de l’enseignement agricole » valorise une classe ayant construit un plan d’actions de reconception d’une exploitation vers l’agroécologie et des stratégies liées aux transitions de la production à la vente. L’exploitation peut être une exploitation agricole directement rattachée à un établissement d’enseignement agricole ou une exploitation indépendante mais servant de support pédagogique direct pour les apprenants de la classe candidate.

Calendrier

Le dépôt des candidatures à La Réunion est possible jusqu’au 30 juin 2024, pour les catégories « grand prix de la démarche collective » et « prix de l’innovation » et jusqu’au 16 décembre 2024 pour la catégorie « prix de l’enseignement agricole ».

Le jury régional, composé des représentants du monde agricole et des personnalités qualifiées, se réunira entre le 17 et le 31 décembre 2024 pour distinguer les lauréats régionaux pour les catégories « grand prix de la démarche collective » et « prix de l’innovation ». Le jury national examinera les candidatures pour « prix de l’enseignement agricole » entre le 3 et le 12 février 2025.

Modalités des dépôts de candidature à La Réunion

Le dossier de candidature est à transmettre à la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la réunion (DAAF) de La Réunion en respectant les dates limites précédemment mentionnées, en version papier ou en version numérique :

Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la réunion (DAAF)

Service Territoires, Environnement et Forêt – Pôle Agriculture Durable

1, chemin de l’Irat

97 410 SAINT-PIERRE

sti.daaf974@agriculture.gouv.fr

Retrouvez les détails et les documents de cet appel à candidatures sur https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/