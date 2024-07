[Communiqué] Giovanni Payet : « Votre voix est unique et votre voix est puissante »

Les Réunionnaises et les Réunionnais se sont manifestés en ce premier tour des élections législatives. La participation plus élevée sur notre île et dans notre pays montre que nous sommes conscients des enjeux qui pèsent sur la société réunionnaise et française. Néanmoins cette participation n’est pas suffisante à La Réunion.

Pour le second tour, nous demandons aux citoyens et citoyennes de maintenir leur engagement pour la vitalité de la démocratie.

Le 7 juillet, soyons dignes de l’héritage de paix et d’entente qui nous ont été légués par nos aïeuls !

Le 7 juillet, refusons collectivement la division, la peur et les violences envers les plus faibles et les minorités.

Le 7 juillet, levons-nous pour une nouvelle fois pour défendre le vivre et du faire-ensemble si chers à notre île.

Pour la voix citoyenne – La Réunion, le 7 juillet prochain, nous demandons aux citoyennes et citoyens de votre contre le projet de l’extrême droite réunionnaise et de voter contre les partisans de la division.

Nous pouvons amplifier cette mobilisation démocratique dimanche prochain, car nous sommes responsables.

Nous savons que le 7 juillet, les citoyennes et les citoyens seront présents pour écrire une nouvelle page de l’histoire démocratique !

Nous avons confiance dans le choix éclairé et serein des électrices et des électeurs de La Réunion.

Votre voix est unique et votre voix est puissante !

Giovanni Payet