[Communiqué] Frédéric Robin et Jean-François Samlong, chevaliers de l’Ordre des arts et des lettres

Le parcours et l’engagement au service de la culture réunionnaise de ces deux acteurs ont été mis à l’honneur lors d’une cérémonie.

Frédéric Robin et Jean-François Samlong ont reçu l’insigne de chevalier de l’Ordre des arts et des lettres des mains de la directrice des affaires culturelles de La Réunion, Marie Jo Lo Thong, représentant le préfet de La Réunion.

Le talent et le travail des récipiendaires ont été salués vendredi 31 mai, au cours d’une cérémonie organisée à la DAC, en présence d’acteurs culturels locaux.

– Frédéric Robin est comédien et metteur en scène. Après avoir travaillé avec Talipot et Vollard, il co-fonde la Cie Acte 3 avec Lolita Monga, et contribue à la création du Théâtre des Bambous à Saint Benoit qu’il dirige pendant plus de 20 ans. Il se consacre aujourd’hui à la scène.

– Jean-François Samlong est un écrivain incontournable de La Réunion, auteur d’une œuvre prolifique engagée, plusieurs fois primée. Poète de la créolie, il est président-fondateur de l’union pour la défense de l’identité réunionnaise.

La médaille de chevalier de l’Ordre des arts et des lettres est décernée aux personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.