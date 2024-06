[Communiqué] Festival Virtuel de La Nouvelle : 7ème Édition Du 15 juillet au 15 août 2024

Le Festival Virtuel de La Nouvelle, communément appelé FVN, revient cette année pour sa 7ème édition avec pour mission de promouvoir la lecture et mettre en lumière des auteurs qui construisent un lectorat via les réseaux sociaux, renforçant ainsi leur visibilité et leur lien avec les lecteurs. En mettant en avant le format court, ce festival rend la lecture à la fois aisée et attrayante pour tous.

Qui pourrait mieux incarner cet engagement que le passionné défenseur de la lecture pour tous, Alexandre Jardin, notre parrain pour cette édition ? Écrivain de renom et auteur de nombreux best-sellers, Alexandre Jardin est également connu pour son action sociale à travers le mouvement Lire et Faire Lire, qui vise à promouvoir la lecture auprès des jeunes. Son engagement pour rendre la lecture accessible à tous et son amour des mots font de lui le parrain idéal pour le FVN. Je suis très reconnaissante et très fière qu’il ait accepté de soutenir notre festival. Sa présence apporte une valeur inestimable à notre événement et renforce notre mission de soutenir la lecture.

Grâce à la virtualité, le FVN s’étend au-delà des frontières géographiques de sa création, l’Île de La Réunion, pour toucher toute la francophonie. Cette accessibilité permet à un large public, qu’il soit en France métropolitaine, dans les DOM-TOM, au Canada, en Afrique ou ailleurs dans le monde, de participer et de profiter de cet événement littéraire unique. La virtualité du festival abolit les distances et offre à chacun la possibilité de découvrir de nouveaux auteurs, de partager des moments de lecture et d’échanger en créant une véritable communauté de passionnés de la nouvelle.

Le FVN invite à explorer la joie de la lecture à travers des nouvelles au format très court (5000 signes, soit environ une page et demie). Les festivaliers pourront découvrir des auteurs de La Réunion, de France métropolitaine et du Luxembourg. Chaque auteur est mis en lumière pendant trois jours : le premier jour est dédié à sa présentation, le deuxième jour à la lecture d’un extrait de sa nouvelle, et le troisième jour à la publication complète de la nouvelle. Une pause est prévue le quatrième jour pour permettre aux festivaliers de se mettre à la page. Ce processus se répète pour chacun des huit auteurs sélectionnés.

Le FVN promet une expérience interactive unique. Les festivaliers auront l’opportunité de voter pour leur nouvelle préférée tout au long du mois, ajoutant une dimension participative et engageante à l’événement. Grâce à cette interactivité, le FVN devient un espace d’échange et de partage entre les lecteurs et les auteurs.

Pour la première fois depuis sa création en 2016, la fin du FVN sera ponctuée par une soirée de lecture des nouvelles. Cette soirée spéciale se tiendra le mercredi 14 août 2024 à 19h au Café DOMOUN, 10, chemin Bailly à La Montagne, sur l’Île de La Réunion. Nous sommes ravis et reconnaissants que le Café DOMOUN ait accepté de nous accueillir pour cet événement. Leur générosité et leur soutien sont inestimables. Ce partenariat permettra aux auteurs réunionnais de lire leurs nouvelles en personne devant un public chaleureux. L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles avec une participation libre pour ceux qui le peuvent. De plus, pour que les festivaliers du monde entier puissent y assister, cette soirée sera retransmise en direct sur nos réseaux sociaux.

« Le Festival Virtuel de La Nouvelle vise à démystifier la lecture et à la rendre accessible à tous. Le format court de la nouvelle permet à chacun de découvrir le plaisir de lire sans intimidation, » explique Patricia Ricordel, créatrice du FVN. « Nous espérons que cet événement inspirera de nouvelles habitudes de lecture. »

