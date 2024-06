[Communiqué] Escrime Réunion : Succès des M15 à la Fête des Jeunes à Mâcon

La Ligue d’Escrime de La Réunion est fière de clore la Fête des Jeunes M15 2024 à Mâcon avec un bilan des plus positifs !

Notre belle délégation de 19 jeunes escrimeurs (dont de nombreux M13 se frottant aux M15), accompagnés de leurs encadrants dévoués, a brillé sur les pistes bourguignonnes les 15 et 16 juin derniers.

Des résultats prometteurs

Leurs efforts et leur persévérance se sont traduits par des résultats variés et encourageants. Mention spéciale à l’équipe féminine de Fleuret qui a décroché une magnifique 3ème place, démontrant un esprit d’équipe et une combativité remarquables.

Une expérience enrichissante

Au-delà des résultats, cette compétition a été l’occasion pour nos jeunes pousses de se mesurer à des adversaires de toute la France, de s’affirmer individuellement et de renforcer leur cohésion en tant que groupe.

Un encadrement de qualité

Le succès de nos M15 est également le fruit de l’investissement et du dévouement de leurs encadrants : Richard THOMARAT et Philippe PROST pour l’Épée, Dominique LORION et Médéric OGNARD pour le Fleuret, et Stéphane CLERGUE pour le Sabre.

La relève est assurée

La Ligue d’Escrime de La Réunion est fière de ces jeunes talents et de leur parcours prometteur. Ils incarnent la relève de l’escrime réunionnaise et nous promettent de belles heures dans les années à venir.

Félicitations à tous les participants et rendez-vous pour les prochaines échéances !