[Communiqué] Éric Wuillai devient le nouveau Président du Conseil d’Administration de la SHLMR

Fort d’une carrière exemplaire dédiée au secteur du logement, Éric WUILLAI apporte avec lui une expérience de plus de 40 ans au service de l’aménagement du territoire à La Réunion. Sa nomination

s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la SHLMR pour répondre aux enjeux majeurs de développement du logement social à La Réunion.

« Je suis honoré de me voir confier la présidence du Conseil d’Administration de la SHLMR. Le logement social est un pilier essentiel de notre société. Il est de notre devoir collectif de répondre qualitativement aux Réunionnais en attente d’un logement qui respecte les obligations de mixité sociale et de construction durable. La SHLMR a toujours joué un rôle de premier plan dans le développement du logement social à La Réunion. Je m’engage à œuvrer avec détermination et passion à ses côtés pour répondre aux enjeux de notre territoire. » déclare Eric WUILLAI.

En acceptant ce mandat, Éric WUILLAI retourne à ses premiers amours, ayant officié pendant plus de 13 ans au sein de la SEMADER, de la SODIAC et en tant que Président de l’ARMOS. Il apporte avec lui

une vision stratégique et une expertise précieuse acquise également durant les 20 années qu’il a passées en tant que Directeur Général et Président du Conseil d’Administration de CBo Territoria, fonction qu’il a quitté le 2 mai 2024.

La SHLMR et son nouveau Président expriment leur profonde gratitude à Monsieur François Caillé, pour l’investissement dont il a fait preuve au cours des six dernières années à la tête du Conseil d’Administration de la SHLMR. Pendant 35 ans en tant qu’administrateur de la SHLMR François Caillé a grandement contribué au développement du logement social à La Réunion. Outre sa présidence à la SHLMR, il a également occupé des rôles clés tels que Président du Comité Territorial d’Action Logement à La Réunion et Président de l’Union Sociale pour l’Habitat Outre-Mer (USHOM). Son leadership et son engagement ont fortement contribué à l’essor du logement social sur l’île.

Le conseil d’administration et son nouveau président, ont renouvelé lors de cette séance du 21 juin, l’engagement de la SHLMR à relever tous les défis du logement à la Réunion.