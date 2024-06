[Communiqué] Entreprendre au Féminin

Dans le cadre du Plan Régional en faveur de l’entrepreneuriat féminin auquel nous sommes signataires, la CCI Réunion, via sa commission entrepreneuriat, organisera le vendredi 14 juin 2024 une journée dédiée à l’entrepreneuriat féminin.

Cet événement permettra aux cheffes d’entreprises et aux porteuses de projet de découvrir en un seul lieu toute l’offre de services disponible pour créer et développer leurs entreprises, ainsi que pour anticiper et gérer d’éventuelles difficultés.

Les thématiques phares de l’événement : les transitions écologiques et numériques.

Au 1er janvier 2023, 10 965 entreprises sont dirigées par des femmes à La Réunion, soit 24% de femmes dirigeantes.

Ce chiffre reste insuffisant alors que les femmes représentent 52% de la population réunionnaise.

46% d’entre elles travaillent dans le commerce, 45% dans les services et 9% dans l’industrie.

Les objectifs de la journée

– Promouvoir l’entrepreneuriat féminin

– Réunir les principaux partenaires et financeurs de la création d’entreprises et mettre en avant les mesures spécifiques de soutien aux femmes créatrices d’entreprise.

– Valoriser des témoignages de créatrices devenues cheffes d’entreprise qui ont mis en œuvre des actions de transition écologique et numérique au sein de leurs activités, favoriser les échanges entre cheffes d’entreprises et créatrices d’entreprise pour le partage des expériences et le développement de leur réseau professionnel avec la présence forte des associations de femmes cheffes d’entreprises.

– Présenter l’offre des services de la CCI Réunion et des partenaires pour les femmes entrepreneures en mettant l’accent sur l’accompagnement dédié aux transitions écologiques et numériques.