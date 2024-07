[Communiqué] En 2023, 73.293 Ultramarins ont bénéficié d’un dispositif de LADOM

« En 2023, 73 293 Ultramarins (tous DROM-COM confondus) ont bénéficié d’un dispositif de LADOM, soit une hausse de 21% en un an. Je ne peux que me réjouir de cette progression car chaque bénéficiaire supplémentaire représente un projet de vie qui se réalise. À l’échelle de la France d’outre-mer, cela représente près de 3 % de la totalité des Ultramarins qui ont pu trouver une solution de mobilité avec LADOM. C’est considérable, surtout lorsqu’on sait que les projets de mobilité que LADOM accompagne répondent à des besoins de formation, d’études non réalisables dans le DROM-COM d’origine pour des raisons de saturation ou d’inexistence. L’éloignement géographique des territoires d’outre-mer ne doit pas être un frein aux projets de vie des Ultramarins, c’est la promesse républicaine de l’État et donc de LADOM », déclare Saïd Ahamada, Directeur général de LADOM.

Dans la dynamique de 2022, l’année 2023 enregistre des résultats tout à fait satisfaisants. Tous les dispositifs de mobilité (soit 10 au total en 2023), sans exception, enregistrent une hausse par rapport à 2022. Cette augmentation est notamment le fait :

– De l’extension des missions de LADOM actée par le CIOM et dont la toute première mesure, le PME+1, est entrée en vigueur en fin d’année.

– De l’amélioration par les équipes de LADOM de la qualité du service rendu.

– De l’accroissement significatif de la présence médiatique de LADOM pour mieux faire connaître les dispositifs.

Tout au long de l’année, plusieurs actions ont été engagées pour accroître la visibilité de l’Agence avec pour mantra que tout Ultramarin disposant d’un projet de mobilité doit pouvoir trouver une réponse en s’adressant à LADOM. De la vie étudiante, en passant par la vie active, la vie quotidienne jusqu’aux urgences de la vie, l’Agence est dorénavant mobilisable à différents moments clés de la vie des Ultramarins.