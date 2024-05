[Communiqué] Élections législatives à Madagascar : premier bilan de l’observatoire Safidy

Constat général : Le taux de participation aux élections législatives est faible jusqu’à midi.

Méthodologie : Pour garantir la transparence des élections législatives de 2024, l’Observatoire SAFIDY observe le jour du scrutin et met en place un dispositif comprenant :

● Sur le terrain :

2535 observateurs dont 47% femmes, 76% jeunes, et 2% de personnes en situation de handicap. Ils sont déployés pour couvrir environ 3.839 bureaux de vote dans 405 communes réparties dans 120 districts et 23 régions de Madagascar avec une méthodologie d’observation mixte, mobile et fixe.

● Au niveau national :

✔ Un centre de recoupement et de traitement des données collectées comprenant un centre d’appel, des informaticiens et des analystes ;

✔ Un centre de réception et de traitement des signalements composé par une équipe de juristes et un centre de veille impliquant la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), les forces de sécurité, la CNIDH (Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme) établi pour permettre des prises de décision rapides ;

Ce second communiqué concerne le premier rapport sur le déroulement du scrutin provient d’un échantillon de 1467 bureaux de vote répartis dans 23 régions de Madagascar. Résultats de l’observation à partir de cet échantillon sur le déroulement du scrutin : SAFIDY enregistre un taux de participation globale de 22,7 % à 12h00, contre 23,7 % lors de l’élection législative de 2019 à la même heure, ce qui constitue une légère baisse. Les régions du nord ont enregistré le plus faible taux de participation avec la région de Boeny à 15,8 %, région Diana à 18,5%. Dans les régions du Sud, le taux de participation est plus élevé, dépassant 31%, avec la région Androy à 43,6% et la région Anosy à 35,3%.

En ce qui concerne le déroulement du vote :

● En dépit du fait que dans tous les BV observés, les membres du bureau électoral vérifient systématiquement les pièces d’identité, dans 1,2 % des bureaux de vote, des électeurs sans pièce d’identité ont été admis à voter ;

● Dans 99,4% des BV, les électeurs admis à voter sont inscrits sur la liste électorale ou disposent d’un mandat et ordre de mission ;

● 1% des bureaux de vote ont connu des actes de violence et des troubles durant le jour du scrutin.

A l’heure de cette déclaration, SAFIDY a reçu 82 signalements à travers les numéros verts pour être prise en charge par la cellule de veille de SAFIDY. Ces cas se réfèrent à des incidents de violences électorales, à la rédaction de procès-verbaux avant l’heure légale de clôture, à des personnes autorisées à voter sans pièces d’identité, à des individus munis de plusieurs cartes d’électeur et à l’insuffisance de matériel de vote, en particulier le manque de lampes torches.

Les données sur le déroulement du scrutin continuent de nous parvenir. Les résultats d’analyse de l’ensemble des données collectées seront publiés dans les prochaines déclarations de SAFIDY.

SAFIDY poursuit l’observation de toutes les étapes du processus électoral, incluant la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement, le recensement matériel des votes au niveau de tous les SRMV (Sections de Recensement des Matériels de Vote), le traitement des résultats au niveau de la CENI, les contentieux électoraux, ainsi que l’acceptation des résultats par les parties concernées.

Une déclaration préliminaire sur l’ensemble des observations des élections législatives sera publiée le Samedi 1er Juin 2024 à 11h00, au siège de SAFIDY à Ambatonakanga.