[Communiqué] Donner une consigne : un acte de responsabilité

« Les consignes de vote sont des exercices très relatifs. Elles n’ont plus la puissance d’antan… Désormais, les électeurs sont moins attachés à un parti, moins attachés à un camp, moins attachés à la parole d’un chef. » dixit Frédéric Says dans son édito intitulé « Le dilemme des consignes de vote » du jeudi 9 juin 2022. À Génération Écologie La Réunion, nous partageons cette analyse. Car dans notre société démocratique que nous souhaitons préserver, aucun politicien ne peut considérer que les voix qu’il a recueillies lui appartiennent. Cependant, bien que cette réalité soit incontestable, elle peut également être perçue comme une façon d’éviter de prendre position et de ne pas heurter l’électorat.

Génération Écologie La Réunion prie Madame Bassire de clarifier sa position suite à sa déclaration : « Je prends acte de la vague nationale qui porte les extrêmes ». De même, Mathieu Hoarau qu’entendez-vous par « la stratégie de diabolisation de l’extrême droite a atteint ses limites ». Tandis que Thierry Robert préfère se réfugier derrière une vague déclaration : « Je n’appelle pas à faire barrage ».

Politiciens, vous qui écrivez ou dîtes de « respecter ce choix » et de « ne pas donner de consigne de vote » ? Quelle lâcheté ! En tant que représentants élus, vous avez le devoir de vous positionner de manière claire dans des moments cruciaux. En ne prenant pas position, vous abandonnez vos responsabilités et laissez la porte ouverte à l’incertitude et à la division. Votre neutralité apparente n’est qu’un prétexte pour éviter de prendre une décision courageuse. Vos électeurs attendent de vous une direction claire et une position ferme. En refusant de donner une consigne de vote, vous manquez à votre devoir de leadership et de défense des valeurs que vous prétendez incarner. L’histoire jugera sévèrement ceux qui, par leur silence ou leur inaction, ont permis à des idéologies dangereuses de prospérer. Vous avez l’occasion de vous dresser contre cela, de montrer que vous êtes dignes de la confiance que vos électeurs ont placée en vous. Ne gâchez pas cette opportunité par lâcheté ou calcul politique.

Jessica Sarpedon,

Référente Adjointe Sud de Génération Écologie La Réunion