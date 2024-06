[Communiqué] Dispositifs mis en place pour le passage de la Flamme Olympique à Saint-Denis

Dispositifs spéciaux de Transport en Commun et de stationnement mis en place par la SODIPARC pour le passage de la flamme olympique à Saint-Denis le 12 juin 2024

À l’occasion du passage de la flamme olympique à La Réunion, la SODIPARC annonce des dispositifs spéciaux pour le Transport en Commun et le stationnement à Saint-Denis, les 11 et 12 juin 2024. Ces

mesures visent à faciliter les déplacements et à offrir des solutions pratiques pour tous les usagers, garantissant une expérience fluide et agréable lors de cet événement historique.

Dispositifs de Transport en Commun

Pour garantir une mobilité optimale et sécurisée durant le passage de la flamme olympique, la SODIPARC met en place les dispositifs suivants :

– Lignes du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) : lignes 1, 5, 6, 7, 8 :

À partir de 12h00, le terminus sera l’arrêt « SAINT-JACQUES ».

Lignes 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 22A et 23 :

– De 12h00 à 17h00 puis de 18h30 jusqu’à la fin de service (21h00), le terminus sera à l’arrêt « HOPITAL D’ENFANTS » situé Rue Bertin.

– De 17h00 à 18h30, une déviation sera mise en place : Manguiers, Rue Ruisseau des Noirs, Boulevard Jean Jaurès, puis itinéraire normal. La dépose se fera à l’arrêt « RUE DES MANGUIERS ».

Ligne 13 :

À partir de 12h00, un poteau provisoire sera installé Rue Roland Garros. L’arrêt sera « PETIT MARCHE ».

Arrêts non desservis pendant la manifestation :

Les arrêts situés entre le Petit Marché et la Préfecture, ainsi que les arrêts situés entre l’Hôtel de Ville et le Jardin de l’État ne seront pas desservis pendant la manifestation.

Dispositifs de stationnement

Pour faciliter le stationnement des visiteurs, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

– Les parkings « GRAND MARCHÉ » et « SAINTE ANNE » seront GRATUITS à partir du mardi 11 juin à 16h00 jusqu’au mercredi 12 juin à 21h00.

– Le parking « RIEUL » sera fermé de 12h00 à 20h00 le mercredi 12 juin.

– Les parkings « RÉPUBLIQUE » et « PETIT MARCHÉ » resteront ouverts et payants le mercredi 12 juin.

La SODIPARC s’engage à assurer la fluidité des déplacements et la sécurité de tous les usagers pendant cet événement important. Nous remercions les usagers pour leur compréhension et leur coopération.

Le Président Directeur Général de la SODIPARC

M. Gérard FRANÇOISE