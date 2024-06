[Communiqué] Dispositif de Transport en Commun pour la Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la France en Indochine

À l’occasion de la Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la France en Indochine, qui se déroulera le samedi 8 juin 2024 de 8h45 à 10h00, la SODIPARC annonce des modifications temporaires des itinéraires et terminus de certaines lignes de son réseau de Transport en Commun à Saint-Denis. Ces ajustements sont nécessaires pour assurer la fluidité des déplacements et respecter les commémorations.

Modifications des itinéraires et terminus :

Lignes 11, 13 et 19 :

– Terminus provisoire : Hôtel de Ville (rue Pasteur).

– Arrêts non desservis : Hôtel de Ville (rue de Paris) et Victoire.

Ligne 14 :

– Direction Allée des Gloxinias :

– Arrêt non desservi : Hôtel de Ville (rue de Paris).

Ligne 16 :

– Direction Hôtel de Ville de Saint-Denis :

– Arrêts non desservis : Le Pont et Victoire.

– Direction Bas de la Rivière :

– Arrêts non desservis : Le Pont, Victoire et Hôtel de Ville (rue de Paris).

Nous invitons l’ensemble des clients à prendre en compte ces modifications pour planifier leurs déplacements en conséquence. La SODIPARC s’engage à fournir un service efficace malgré ces ajustements temporaires et remercie les passagers pour leur compréhension et leur coopération pendant cette période de commémoration.

Le Président Directeur Général de la SODIPARC

M. Gérard FRANÇOISE