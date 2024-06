[Communiqué] Défendre la République, Se rassembler, Lever une nouvelle espérance crédible pour gagner

La victoire de l’extrême droite aux élections européennes et la décision du Président de la République de céder à sa demande de dissolution de l’Assemblée nationale placent la France au bord du précipice.

Dans ce moment grave et historique, qui engage le destin du pays, Génération Écologie affirme sa détermination à combattre l’extrême droite et à défendre la République.

Lors de ce scrutin européen, l’écologie politique française a également subi un désaveu profond. Il sanctionne l’épuisement d’une stratégie confuse, une incapacité à incarner une alternative concrète et crédible, et un programme basé sur la transition là où s’exprime un désir de rupture. Les électrices et les électeurs écologistes méritent mieux : un nouveau programme, une nouvelle stratégie et une nouvelle force.

Pour l’heure, face à l’extrême droite, l’engagement de tous les écologistes, et au-delà de toutes les citoyennes et citoyens, pour défendre la démocratie et les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité, de féminisme, d’antiracisme et de lutte contre l’antisémitisme doit être total.

Génération Écologie s’engage avec force pour empêcher la victoire de l’extrême droite lors des élections législatives. Nous prendrons part à la bataille pour la victoire de la République. Elle est la condition de la construction, demain, d’une nouvelle écologie, républicaine, populaire, de gouvernement, en rupture avec la croissance, système d’exploitation et de destruction qui mène à la guerre et à la barbarie.

Génération Écologie, qui avait clarifié sa position à l’égard de la NUPES en octobre 2023, partage la vision et la proposition développées ce soir par Raphaël Glucksmann concernant le contenu d’une coalition forte de sa diversité, fondée sur la clarté et incarnant une espérance crédible, portant Laurent Berger à la fonction de Premier ministre.

Vincent Defaud,

Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion