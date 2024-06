[Communiqué] Cyrille Melchior : « Préservons la diversité de la presse »

Communiqué du président du Département :

La pluralité des médias en danger : « Préservons la diversité de la presse »

Le Président du Département, Cyrille Melchior, exprime son inquiétude face à la menace qui pèse sur la pluralité des médias sur notre île : « La situation préoccupante de l’un de nos journaux, actuellement menacé de disparition, m’inquiète profondément. Je réaffirme mon engagement en faveur d’une presse indépendante, essentielle à la vitalité de la démocratie et à l’information de nos citoyens ». Le Président souligne l’importance cruciale de la décision de justice attendue ce jour : « La diversité de la presse à La Réunion doit impérativement être préservée. Il faut garantir que chaque citoyen puisse continuer à bénéficier d’une information libre et accessible ». Cyrille Melchior appelle ainsi à la mobilisation de tous les acteurs concernés pour défendre « la pluralité des médias, pilier fondamental de la démocratie et de la liberté d’expression à La Réunion« .