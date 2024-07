[Communiqué] Audrey Belim : « En Nouvelle-Calédonie, le bilan humain s’alourdit, notre inquiétude grandit »

À l’approche de la campagne sucrière, la Chambre d’agriculture et ses partenaires organisent les Matinées de l’emploi agricole les 16 et 18 juillet prochains dans le Sud et l’Ouest de l’île. L’objectif : informer, accompagner et mettre en relation les demandeurs d’emploi et les exploitants agricoles à la recherche de main d’œuvre.