[Communiqué] Appel au rassemblement unitaire contre l’extrême droite samedi 15 juin à 10h devant la préfecture

La victoire du Rassemblement National aux élections européennes, suivie de la décision du Président de la République de dissoudre l’Assemblée Nationale, a provoqué un effet de sidération général. A l’issue des prochaines élections législatives, l’extrême droite risque plus que jamais d’accéder au pouvoir.

Cette éventualité menace les fondements mêmes de notre démocratie et de notre république. L’extrême droite aux responsabilités, nous l’avons vu dans l’histoire et dans certains pays aujourd’hui, c’est l’austérité pour les salaires et les services publics, des mesures constitutionnelles remettant en cause l’indépendance de la justice et le rôle des syndicats, des attaques et des discriminations contre les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, une remise en cause du droit à l’IVG, des politiques racistes qui mettent en opposition des populations en fonction de leur religion, de leur origines ou de leurs orientations.

Face à ce péril imminent, Génération Écologie La Réunion appelle les citoyennes et les citoyens à se mobiliser avec détermination. L’heure est au sursaut démocratique pour protéger nos libertés fondamentales et nos droits sociaux.

Nous appelons toutes les forces républicaines, citoyennes, féministes, antiracistes et humanistes à rejoindre le rassemblement unitaire lancé par l’intersyndicale CGTR, FSU, SAIPER, SOLIDAIRES, UNSA ce samedi 15 juin 2024 à 10 h devant la Préfecture de Saint-Denis.

Vincent Defaud,

Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion