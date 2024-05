[Communiqué] « Appel à la paix suite à la tragédie de Rafah »

La Région et la French Tech La Réunion ont emmené à Paris 14 start-ups réunionnaises pour une « learning expédition », de VivaTech, l’un des plus grands salons technologiques mondiaux, jusqu’à la smart city de Dijon. Cette initiative vise à répondre aux défis de crédibilité et de visibilité auxquels font face les start-ups réunionnaises.