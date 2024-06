[Communiqué] 7ème circonscription : Génération Ecologie appelle à voter Perceval Gaillard

Dès le 30 juin 2024, pour le premier tour des élections législatives anticipées, les électrices et les électeurs doivent faire des choix réfléchis pour l’avenir de nos Territoires. C’est pourquoi Génération Ecologie La Réunion apporte son soutien au député sortant de la 7è circonscription, Perceval Gaillard. Ceci est un choix dicté par les circonstances et les actions concrètes qu’il a menées.

Pour éviter tout risque de voir élire un député d’extrême droite dans la 7ème circonscription et conformément à l’adhésion de Génération Ecologie au Nouveau Front Populaire, Génération Ecologie La Réunion appelle les électrices et les électeurs de la 7ème circonscription pour la candidature de Perceval Gaillard.

Le député sortant a pleinement la confiance des forces écologistes et citoyennes du territoire. En effet, Perceval Gaillard a toujours été du côté des citoyennes et des citoyens engagés dans les luttes écologiques et citoyennes. Ainsi, il s’est fortement impliqué sur le terrain (voir photo jointe), dans les administrations et à l’Assemblée Nationale auprès des citoyennes et citoyens mobilisés pour un aménagement sécurisé du littoral de la commune de Saint-Louis gravement menacé par un risque submersion marine, conséquence dramatique du réchauffement climatique qui touche déjà les populations de nos quartiers en bord de mer.

Le soutien du député Gaillard a été décisif dans l’abandon du projet écocide de la funeste Maison de la Mer au niveau du port de Saint-Leu. Perceval Gaillard a fortement soutenu la mobilisation populaire contre la bétonisation du front de mer saint-leusien qui a fait plier le maire de la commune qui a finalement renoncé à ce projet destructeur de l’environnement et de notre patrimoine naturel et culturel.

Perceval Gaillard peut compter sur Génération Ecologie La Réunion et l’ensemble des militantes et militants écologistes de la circonscription de Saint-Louis à Saint-Paul, en passant par L’Étang-Salé, Les Avirons, Saint-Leu et Trois Bassins, pour mener et amplifier la dynamique de campagne tous les jours sur le terrain aux côtés de ses équipes pour l’amener à une nouvelle victoire populaire.

Le 30 juin 2024, électrices et électeurs de la 7ème circonscription mobilisons-nous, faisons barrage à l’extrême droite, votons en masse pour Perceval Gaillard, le candidat du Nouveau Front Populaire !

Vincent Defaud,

Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion