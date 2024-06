[Communiqué] 7e circonscription : Candidature de Karim Juhoor et Lucette Palas

Karim Juhoor et Lucette Palas annoncent leur candidature aux élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024 sur la 7e circonscription.

Le communiqué :

Nous avons le plaisir de vous annoncer la candidature de Karim Juhoor et de sa suppléante Lucette Palas aux élections législatives anticipées qui se tiendront les 30 juin et 7 juillet 2024 dans la 7ème circonscription de La Réunion.

Un Renouveau pour La Réunion

Dans un contexte exceptionnel marqué par la dissolution de l’assemblée et des résultats préoccupants aux élections européennes, Karim Juhoor et Lucette Palas s’engagent résolument pour représenter et défendre les intérêts des citoyens de La Réunion. Leur candidature s’inscrit sous le signe du renouveau et de l’union, avec pour objectif de raviver la démocratie et d’améliorer la représentativité des citoyens.

Un Programme Axé sur les Problématiques de Terrain

Le programme de Karim Juhoor et Lucette Palas est fondé sur les préoccupations réelles des citoyens et se concentre sur plusieurs axes principaux :

Économie et Emploi

• Investissements dans les Services d’Aide à la Personne et l’Environnement :

Lutte contre le chômage de masse et développement des services liés à la personne et à l’environnement.

• Prêt Vert à Taux Zéro : Mise en place d’un prêt garanti par l’État pour les entreprises développant des projets de recyclage, d’énergies nouvelles, ou de protection de l’environnement.

• Crédit d’Impôt pour Nouveaux Emplois : Incitation à l’embauche de chômeurs de longue durée.

Environnement

• Plan d’Investissement pour l’Énergie Durable : Augmentation des financements pour la recherche et les nouvelles méthodes de production d’énergie durable.

• Plan de Financement pour les Transports Durables : Soutien aux collectivités pour la mise en place de transports écologiques.

Urgences Sociales et Vie Chère

• Aides Sociales et Lutte contre la Précarité : Création de lieux d’accueil et d’échange pour les personnes en situation de précarité.

• Blocage des Prix : Élargissement de la loi Lurel pour bloquer les prix des produits non alimentaires essentiels.

Éducation

• Facilitation de l’Accès à l’Enseignement Supérieur : Réforme de Parcoursup et aide aux transports et frais d’électricité et d’eau pour les étudiants.

• Continuité Régionale Territoriale : Permettre aux étudiants de réaliser leurs stages ou études dans la zone Océan Indien, Afrique, et Asie. Agriculture et Pêche

• Soutien aux Agriculteurs : Amélioration de l’accès à l’eau pour les parcelles agricoles et accompagnement pour la mobilisation des fonds européens.

• Réforme de la Gouvernance du Parc National Marin : Redéfinition des zones en concertation avec les associations de pêcheurs.

Une Équipe Dévouée et Présente

Karim Juhoor, maître de conférences associé et chef d’entreprise, et Lucette Palas, militante associative, se présentent avec une profonde conviction de paix, d’union et de rassemblement. Ils sont déterminés à être des représentants de terrain, proches des citoyens et engagés dans la défense de notre territoire et de nos valeurs démocratiques.

Karim JUHOOR – Maitre de Conférences Associé et Chef d’entreprise

Suppléante – Lucette PALAS, Militante Associative