[Communiqué] 5ème circonscription : Pour Saint-Benoît en Action, « cette fameuse plateforme de la gauche est davantage une désunion »

« Saint-Benoît en Action » est notre nouveau mouvement politique, né d’une volonté collective de redonner la parole aux citoyens et de construire ensemble un projet participatif ambitieux pour notre ville, Saint-Benoît. Notre slogan, « S’unir pour un projet participatif », reflète notre engagement à travailler ensemble pour le bien de notre ville.

Par crainte de perdre sa mairie en 2026, nous apprenons malheureusement qu’aujourd’hui, Patrice Selly présente une candidature contre le député sortant, qui accomplit pourtant un excellent travail, surtout avec un bon bilan. Son objectif n’est pas de gagner la circonscription, mais bien de tenter de préserver son poste de maire en utilisant la candidature de Madame Chane Kaye-Bone. La question est pourquoi ne se présente-t-il pas sous son nom ?

À un moment aussi crucial pour le pays, il est impératif de ne prendre aucun risque, surtout lorsque nous avons la possibilité de mettre en place des mesures sociales concrètes pour La Réunion et pour les Bénédictins qui souffrent d’une grande précarité.

Le maire de notre ville doit cesser toutes ses manœuvres politiques avec Macron et la plateforme dite de gauche, et se concentrer plutôt sur le redressement de la ville. Faire la fête, c’est bien, mais remplir le frigo des familles bénédictines, c’est mieux. En voulant municipaliser les élections législatives, il commet une grave erreur. N’a-t-il pas compris et pris en considération la situation politique actuelle du pays, où aucune voix ne doit manquer pour proposer une alternative cohérente aux Réunionnais ?

Nous demandons à Ericka Bareigts et à lui de respecter les Bénédictines et les Bénédictins. Lorsque Ericka Bareigts affirme qu’on ne peut pas occuper deux mandats simultanément, elle devrait l’appliquer à elle-même. Élue députée en 2017, elle a tout de suite préparé les municipales de 2020 et, dès son élection en tant que maire, elle a directement préparé les régionales en 2021. La suite, vous la connaissez. Quant au maire de Saint-Benoît, lorsqu’il parle de stabilité, de loyauté et de transparence, il doit également les appliquer à lui-même, car il est devenu le maire de la honte en ne respectant pas sa parole donnée pour la CIREST. Il manque de transparence et d’honnêteté dans l’affaire de la SPL Estival, comme le montre le rapport de la Cour régionale des comptes.

Aujourd’hui, cette fameuse plateforme de la gauche est davantage une désunion, où l’intérêt personnel prime sur l’intérêt collectif. Nous avons besoin de ce front populaire composé de plusieurs organisations politiques, syndicales, associatives et intellectuelles, pour pouvoir imposer notre gouvernement.

Au vu des sondages, le nouveau front populaire a de grandes chances d’arriver en tête. Les résultats dans les Outre-mer et à La Réunion seront déterminants pour l’avenir de la France et du territoire de La Réunion.

Nous demandons aux Bénédictines et aux Bénédictins d’amplifier leur vote en faveur de Jean-Hugues RATENON en lui assurant une victoire nette et sans appel dès le premier tour des législatives le 30 juin prochain. Ce sera un signal fort pour mettre en échec Patrice Selly, celui même qui a parrainé Emmanuel Macron à la présidentielle et qui partage donc le bilan du président.

Jean Hugues Ratenon, lui, s’est toujours rangé du côté du peuple et des plus vulnérables, sans aucune accusation à son encontre.

James PAINIAYE (syndicaliste, enseignant)

Mylène LORAINE (Assistante sociale, représentante de parents d’élève)

Alexandre AH-THING (Ostéopathe)

Aurélie LEBEAU (Chargée de communication)

Tony DAMBREVILLE (Educateur spécialisé)

Marie-May DUGAIN (Chef d’entreprise)

Marie Denise FACONNIER (Enseignante